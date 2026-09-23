Un importante operativo de seguridad se desplegó en la zona sur de Mar del Plata tras la detección de una caravana de motociclistas que realizaba maniobras peligrosas, circulación en contramano y detonaciones de armas de fuego en el marco de un cortejo fúnebre, según informaron fuentes policiales.

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El procedimiento fue activado a partir de una alerta emitida por el Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) y el sistema de emergencias 911, que advirtieron la presencia de cerca de 100 motocicletas circulando de manera temeraria en distintos puntos de la zona sur, con origen en el sector de Heguilor y Gutenberg y desplazamiento posterior hacia el Cementerio Parque Municipal.

De acuerdo a la información oficial, los motociclistas realizaron pruebas de velocidad, circularon en contramano y, en algunos casos, efectuaron detonaciones de armas de fuego mientras acompañaban un cortejo fúnebre. Ante esta situación, fuerzas policiales, Infantería, Caballería, el Grupo de Prevención Motorizada (GPM), Tránsito y la Patrulla Municipal montaron un operativo cerrojo en el acceso al predio ubicado sobre avenida Centeno y Cacique Chutantuya.

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En ese contexto, se produjo la dispersión de parte del grupo y la persecución de aproximadamente 30 motociclistas que intentaron escapar por los laterales del cementerio. Como resultado del operativo, se secuestraron 42 motovehículos, varios abandonados en el lugar, y se detectó un rodado con pedido de secuestro activo por robo agravado.

Además, fue interceptada una camioneta Volkswagen Amarok cuyos ocupantes mantuvieron una actitud hostil hacia los efectivos. La Fiscalía de Flagrancia, a cargo de la fiscal Ana Caro, dispuso las actuaciones contravencionales correspondientes, mientras que la causa quedó caratulada por infracción al artículo 193 bis del Código Penal y resistencia a la autoridad.

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