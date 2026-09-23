Una vivienda quedó prácticamente vacía pocos días después de la muerte de su propietario. Un familiar fue quien descubrió el faltante y realizó la denuncia. También había desaparecido un automóvil que permanecía en el domicilio.

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La investigación terminó con un allanamiento en una casa de Marconi al 3700, donde la Policía recuperó numerosos objetos que habían sido denunciados como robados.

Entre los elementos encontrados había dos televisores, un parlante, un sommier, una PlayStation 5 con dos joysticks, un compresor y distintas herramientas. También recuperaron ventiladores, una pistola de airsoft y documentación de una vivienda y de un automóvil Peugeot 308 convertible.

Los investigadores llegaron hasta una mujer de 41 años que, según la investigación, había tenido acceso a la vivienda porque trabajaba allí como encargada de la limpieza.

Para reconstruir lo ocurrido se analizaron cámaras de seguridad privadas y municipales y se tomaron testimonios de vecinos. Con esos elementos, la Justicia autorizó el allanamiento del domicilio señalado.

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El operativo estuvo a cargo de personal de la Comisaría Tercera, con apoyo de la Comisaría Quinta y del Grupo Técnico Operativo.

La mujer quedó imputada por “hurto calamitoso”, una figura que contempla el aprovechamiento de una situación de vulnerabilidad o desgracia de la víctima. La Fiscalía de Flagrancia dispuso el secuestro de los objetos y notificó a la mujer de la formación de la causa, aunque no ordenó su detención.

La investigación continúa para determinar cómo fueron sustraídos los bienes y si hubo otras personas involucradas.

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