Una mujer de 32 años fue detenida durante la tarde del miércoles luego de protagonizar una discusión con su pareja en una vivienda del barrio Libertad que terminó con el hombre herido.

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El episodio comenzó con una fuerte discusión. Según relató el hombre, de 51 años, su pareja lo tomó del cuello y le provocó varios rasguños. Cuando intentó apartarla, siempre de acuerdo con su denuncia, la mujer le dio un golpe en el rostro que le provocó una lesión visible en el ojo derecho.

Durante la pelea también intervino el hijo adolescente de la mujer, de 14 años, en defensa de su madre. El hombre además aseguró que su pareja lo amenazó con prender fuego la vivienda si era detenida.

La situación fue advertida a través de un llamado al 911. Cuando llegaron los efectivos del Comando de Patrullas Norte, encontraron al hombre lesionado y a la mujer alterada. Según informaron, la acusada también reaccionó de manera agresiva frente a los policías y debió ser controlada antes de ser detenida.

La Fiscalía de Flagrancia inició una causa por “lesiones agravadas”. El hombre recibió asistencia médica y se realizó un registro fotográfico de las lesiones, mientras que también declararon los policías que intervinieron.

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La mujer fue trasladada a la Unidad Penal N.º 50. En tanto, por la presencia del adolescente durante el episodio, intervino el área de Minoridad.

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