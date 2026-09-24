Los tres hombres acusados de integrar una banda dedicada a cometer robos con inhibidores de señal se negaron a declarar este miércoles ante la Justicia y la fiscalía solicitó que continúen detenidos en la Unidad Penal N°44 de Batán.

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Los imputados, de 18, 33 y 42 años, fueron trasladados para cumplir con la audiencia luego de haber sido aprehendidos el martes tras una persecución protagonizada por efectivos del Gabinete de Automotores de la DDI. Ninguno de los tres respondió las preguntas formuladas durante la indagatoria.

Dos de los acusados fueron asistidos por integrantes de la defensa oficial, mientras que el tercero contó con un abogado particular. Pese a las distintas representaciones legales, los tres adoptaron la misma decisión y optaron por no brindar declaración ante la Justicia.

La fiscal Ana María Caro los imputó por el delito de hurto agravado por el uso de inhibidor, en grado de tentativa, y pidió que permanezcan privados de su libertad mientras continúa la investigación sobre el episodio ocurrido el martes.

La causa se inició cuando efectivos de la DDI observaron sobre la avenida Champagnat a una persona que señalaba a un hombre que acababa de subir a un Fiat Siena y abandonar el lugar. Los policías comenzaron a seguir el vehículo y finalmente lograron interceptarlo en Arrué y Rivadavia.

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Según la investigación, poco antes la víctima había dejado estacionada una Renault Kangoo para ingresar a un comercio y solicitar un presupuesto. Uno de los sospechosos habría abordado el vehículo en ese momento, en una maniobra que quedó bajo investigación.

Durante la requisa del Siena, los investigadores encontraron un inhibidor de señal y tres teléfonos celulares, elementos que fueron secuestrados y quedaron a disposición de la Justicia. Ahora, la fiscalía continuará con las medidas de prueba mientras se define la situación procesal de los tres detenidos.

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