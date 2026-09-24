Un hombre fue aprehendido luego de protagonizar disturbios en la vía pública en la zona de Entre Ríos al 2000, tras un operativo en el que intervinieron agentes de la Patrulla Municipal y personal policial.

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Según informó la Municipalidad de General Pueyrredon, el procedimiento comenzó a partir de una denuncia que alertaba sobre la presencia de un individuo en estado de ebriedad que generaba molestias a las personas que se encontraban en el sector.

Al llegar al lugar, los agentes municipales y efectivos policiales entrevistaron al hombre, quien durante la intervención adoptó una actitud hostil y desoyó las indicaciones impartidas por la Policía.

Ante la continuidad de su conducta, los efectivos procedieron a colocarle las esposas de seguridad para resguardar al personal que participaba del operativo y a terceros.

Finalmente, el hombre fue trasladado a la Subcomisaría Casino, donde quedó a disposición de la Justicia.

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Desde el Municipio recordaron que la línea de WhatsApp para denuncias, 223 340 6177, funciona durante las 24 horas. A través de ese canal, los vecinos pueden informar situaciones en tiempo real y enviar ubicación, fotografías y videos para facilitar la intervención de los equipos municipales.

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