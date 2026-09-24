La investigación que busca determinar el funcionamiento de una estructura financiera que habría movilizado alrededor de $27 mil millones incorporó en las últimas horas una nueva presentación ante la Justicia.

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Se trata de Juan Ignacio Campoli Sillero, un analista de sistemas nacido en Mar del Plata, quien decidió presentarse voluntariamente ante la UFIJ N°2 de La Plata, luego de permanecer varios días en condición de prófugo.

El hombre quedó a disposición de la fiscal Betina Lacki y, acompañado por su abogado defensor, Valentín Fernández, prestó declaración. Durante su exposición negó las acusaciones y aseguró no haber participado de los delitos que son materia de investigación.

Según surge del expediente, los investigadores consideran que Campoli Sillero habría tenido participación dentro de la estructura financiera que se encuentra bajo análisis. Entre los elementos incorporados a la causa aparecen registros vinculados a empresas como LB Finanzas y Sur Finanzas.

La causa comenzó a tomar dimensión a partir de una hipótesis que apunta a la utilización de personas en situación de vulnerabilidad económica para obtener sus datos personales y biométricos.

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De acuerdo con la investigación, algunas de las personas involucradas habrían recibido aproximadamente $80.000 a cambio de proporcionar información que incluía datos personales, reconocimiento facial y escaneo del iris.

Con esa información se habrían generado cuentas bancarias y billeteras virtuales a nombre de terceros. Posteriormente, esas herramientas financieras habrían quedado bajo el control de otras personas, que las utilizaban para recibir y transferir fondos.

Los investigadores sospechan que el mecanismo habría servido para fragmentar y canalizar dinero a través de diferentes operaciones, dificultando así la identificación de su origen y destino.

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Una de las cuentas analizadas por los peritos registró créditos por aproximadamente $13.574 millones y débitos por una cifra similar. La suma de ambos movimientos permite dimensionar un flujo financiero cercano a los $27.000 millones.

Dentro de las hipótesis que maneja la Justicia aparece además una posible relación de parte de esos fondos con actividades vinculadas al juego online clandestino.

Tres personas permanecen con prisión preventiva

La investigación está a cargo de la Justicia de Garantías de La Plata, con intervención del juez Agustín Crispo, titular del Juzgado de Garantías N°6.

Hasta el momento, tres de los imputados tienen dictada la prisión preventiva: Ignacio Marchioni, Mauro Perrotta y Albertina Mangini.

El caso de Mangini adquirió particular relevancia debido a su vínculo laboral con la Oficina de Coordinación con el Patronato de Liberados de La Plata. De acuerdo con la acusación, habría utilizado su posición para acceder a personas que posteriormente podían ser incorporadas al mecanismo investigado.

El origen de la investigación estuvo relacionado con la denuncia de una trabajadora a quien le habrían ofrecido dinero a cambio de sus datos biométricos.

El movimiento de millones de dólares

Con la presentación de Campoli Sillero, Catriel Taubenschlag quedó como el único prófugo identificado en la causa.

El hombre es investigado por su presunta vinculación con operaciones financieras y movimientos de activos digitales. En particular, los investigadores analizaron transacciones realizadas en USDT, la criptomoneda estable conocida como Tether.

Las pericias incorporadas al expediente detectaron operaciones por varios millones de unidades de esa moneda. De acuerdo con la valuación utilizada en la investigación, los movimientos examinados representaban más de $10.800 millones.

La Justicia busca determinar cuál habría sido el papel de Taubenschlag dentro del circuito financiero investigado y cuál fue el destino de los fondos involucrados.

Su defensa, por su parte, presentó un pedido de eximición de prisión y solicitó acceder a los elementos probatorios utilizados para fundamentar la orden de detención.