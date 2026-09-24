Un delincuente robó ayer en segundos la batería de una camioneta estacionada en el barrio Bernardino Rivadavia, en un accionar que quedó registrado las cámaras de la cuadra y que fue denunciado como repetido por los vecinos de la zona.

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Según se puede ver en las imágenes, el autor del hecho permaneció varios minutos en la zona aguardando que disminuyera el tránsito antes de actuar. Luego, abrió el capot del vehículo, extrajo la batería con rapidez y escapó a bordo de una motocicleta, circulando en contramano por Italia en dirección a Garay.

El robo fue advertido por los propietarios cuando intentaron encender la camioneta. A partir de lo ocurrido, vecinos del sector manifestaron su preocupación por la reiteración de este tipo de maniobras delictivas y solicitaron extremar las medidas de precaución al dejar vehículos en la vía pública.

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