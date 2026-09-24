Una investigación por un hurto ocurrido en junio en perjuicio de un adulto mayor fallecido derivó en cinco allanamientos realizados en Mar del Plata y Coronel Pringles, que terminaron con dos personas aprehendidas y el secuestro de motos, teléfonos celulares y marihuana.

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Los operativos estuvieron a cargo de personal de la Comisaría Primera, con la colaboración de distintas dependencias policiales. Como resultado, fueron aprehendidos un hombre de 50 años y una mujer de 46, quienes quedaron imputados por el delito de hurto calamitoso.

Durante uno de los procedimientos, los efectivos secuestraron cinco motovehículos. Entre ellos había rodados con pedidos de secuestro activo y otros que presentaban numeraciones adulteradas o suprimidas. Además, fueron incautados cuatro teléfonos celulares y documentación considerada de interés para la causa.

En otro de los domicilios allanados, la Policía recuperó un teléfono celular denunciado como sustraído y encontró 32 gramos de cogollos de marihuana. A raíz de este hallazgo, la mujer también fue notificada por tenencia simple de estupefacientes.

En la investigación intervinieron la UFI N.º 4, la UFI de Estupefacientes y la ODCPA, que avalaron los procedimientos y los secuestros. Además, se dispuso el traslado de los dos aprehendidos a una unidad penal.

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