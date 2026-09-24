Los cinco allanamientos realizados en Mar del Plata en el marco de una investigación por robos agravados y coacción dejaron como resultado tres hombres aprehendidos y el secuestro de armas, vehículos y otros elementos de interés para la causa.

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Los procedimientos estuvieron a cargo de personal de la Dirección de Investigaciones contra el Crimen Organizado. Los aprehendidos tienen 50, 27 y 38 años.

Durante los operativos, los efectivos secuestraron un pistolón calibre 14 con pedido de secuestro activo, una pistola Bersa calibre 9 milímetros con la numeración suprimida y un revólver calibre .32, también con su numeración suprimida. Además, fueron incautadas 21 municiones de distintos calibres.

Entre los vehículos secuestrados se encuentran un Renault Stepway, un Volkswagen Bora y una motocicleta Zanella de 110 cc, esta última con la numeración del chasis suprimida.

Asimismo, los investigadores incautaron cuatro teléfonos celulares, llaves de vehículos y prendas de vestir consideradas de interés para la investigación.

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En la causa intervienen la UFI N.º 4 y el Juzgado de Garantías N.º 2 del Departamento Judicial Mar del Plata. Los tres hombres quedaron imputados por robo agravado, tenencia de arma y coacción.

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