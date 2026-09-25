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Durante la madrugada del 25 de septiembre, personal del Comando de Patrullas Norte acudió a un inmueble ubicado en Funes al 700, tras un llamado al sistema de emergencias 911 que alertaba sobre la presencia de un hombre que estaría intentando ingresar por la fuerza a un domicilio abandonado.

Al arribar al lugar, los efectivos entrevistaron a un vecino, quien manifestó haber escuchado ruidos provenientes del inmueble lindero. Con apoyo de otro móvil policial, los uniformados ingresaron a la propiedad, que se encontraba en estado de abandono y presentaba características similares a las de una pensión.

Durante la recorrida por las habitaciones, los efectivos encontraron escondido a un hombre de 57 años, quien fue reducido y aprehendido.

En inmediaciones de la puerta de ingreso fueron hallados y secuestrados dos destornilladores, un martillo tipo maceta, un elemento metálico tipo fierro y una cerradura, elementos que quedaron incorporados a las actuaciones.

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Por disposición de la UFI de Flagrancia, a cargo del Dr. Vicente, se avaló el accionar policial y se notificó al aprehendido de la formación de una causa por el delito de “tentativa de robo”.

Asimismo, se dispuso el traslado del detenido para su presentación ante la Fiscalía.

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