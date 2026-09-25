La Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) convocó a personas que hayan sido víctimas del robo de llaves de viviendas, comercios o vehículos para intentar identificar 23 llaves secuestradas durante la investigación de la organización conocida como “Alta Gama”.

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Los elementos fueron encontrados durante los allanamientos realizados en el marco de una causa que investiga distintos hechos delictivos vinculados con el uso de inhibidores, robos a viviendas y encubrimiento.

En total, las llaves se encuentran agrupadas en tres manojos y serían presuntamente pertenecientes a distintos inmuebles. Por el momento, los investigadores trabajan para establecer su origen y determinar si están relacionadas con alguno de los hechos denunciados.

La convocatoria está dirigida a aquellas personas que hayan sufrido el robo o la sustracción de llaves y consideren que alguna de las secuestradas podría corresponder a su vivienda, comercio o vehículo.

La exhibición se realizará desde el lunes 28 de septiembre hasta el viernes 2 de octubre, en el horario de 9 a 17, en la sede de la DDI ubicada en Tucumán 2852, Mar del Plata.

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La medida forma parte de las diligencias que lleva adelante el Gabinete de Robos Agravados a Comercio, luego de los procedimientos en los que fueron detenidos el presunto líder de la organización y uno de sus cómplices. La investigación continúa para determinar el origen de las llaves y su posible vinculación con distintos hechos delictivos.