Un motociclista de 43 años resultó herido este jueves por la mañana tras protagonizar un accidente con una camioneta en la Ruta 88, a la altura del kilómetro 4,5, frente al acceso a la Villa Deportiva del Club Alvarado.

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El siniestro se produjo alrededor de las 7.34, cuando, por circunstancias que son materia de investigación, la moto fue embestida por una camioneta que realiza tareas de flete. Como consecuencia del impacto, el motociclista sufrió politraumatismos y debió ser asistido en el lugar.

Según se informó, el hombre presentaba contusiones y lesiones que requerían estudios para determinar si existía algún compromiso óseo. Por ese motivo, fue trasladado al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA), donde quedó a disposición de los profesionales médicos.

El choque ocurrió sobre la mano de la Ruta 88 en dirección hacia Mar del Plata y provocó inconvenientes en la circulación. Debido al accidente, fue necesaria la intervención de personal policial para ordenar el tránsito y permitir el paso de los vehículos por la banquina.

Mientras se realizaban las tareas correspondientes y los peritajes para establecer cómo ocurrió el choque, se mantuvo un operativo en el sector. Hasta el momento no trascendieron mayores detalles sobre el estado de salud del motociclista.

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