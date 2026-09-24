Tras las condiciones meteorológicas adversas registradas en las últimas jornadas, Mar del Plata experimentará hoy una mejora progresiva del clima, con el cese de las precipitaciones, una temperatura máxima de 22°, aunque con la persistencia de vientos intensos, según informó el Servicio Meteorológico Nacional.

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De acuerdo al parte oficial, la jornada comenzará con una temperatura mínima cercana a los 10° y un cielo que se mantendrá entre parcialmente y mayormente nublado a lo largo del día, sin probabilidades de lluvia. Este escenario marcará un alivio tras las inclemencias recientes que afectaron a la ciudad.

No obstante, el viento continuará siendo un factor relevante. Se prevé que las corrientes del sector noroeste soplen con velocidades sostenidas de entre 23 y 31 km/h, mientras que las ráfagas podrían alcanzar entre 42 y 50 km/h en horas de la tarde, disminuyendo hacia la noche.

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