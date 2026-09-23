La fundación “Sol Más Sonrisas” recolectó durante todo agosto 181 cepillos para niños de Mar del Plata. De esta forma se pudo completar el total de la matrícula de la comunidad del Jardín de Infantes y Casa del Niño Juanito Bosco ubicado en Urquia 3255. Además quedaron 50 cepillos disponibles para futuras acciones solidarias.

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Esa iniciativa busca facilitar las herramientas de higiene personal en los mas pequeños, educar sobre hábitos saludables desde la infancia y favorecer un desarrollo integral que les asegure un futuro con mejores oportunidades.

Para ampliar el alcance y facilitar las entregas, la Clínica Sol Odontología (Belgrano 2737) y Naranja X (Independencia 1870) funcionaron como nuevos puntos de acopio en Mar del Plata. Estos, permitieron que vecinos puedan acceder con mayor facilidad a la hora de entregar cepillos

En colaboración con “Cuento con vos”, la comunidad educativa disfrutó una mañana de música, cuentos y educación sobre salud bucal, una problemática que debe abordarse desde los primeros años de vida.

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SOBRE LA FUNDACIÓN Y LA SALUD BUCAL

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Desde el año 2018, la Fundación "Sol Más Sonrisas" trabaja para promover la prevención de la salud bucodental en niños, niñas, adolescentes y adultos mayores de todo el Partido de General Pueyrredon. Tanto el equipo profesional como los voluntarios sostienen que la falta de salud bucal limita la forma en que las personas se expresan, se vinculan y enfrentan la vida cotidiana.

De acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), las enfermedades bucales afectan a cerca de 3500 millones de personas en el mundo, y se estima que unos 514 millones de niños sufren de caries en sus dientes de leche. Frente a estas cifras, desde Sol Más Sonrisas afirman con convicción que “toda persona, cualquiera sea su etapa biológica, tiene derecho a una salud bucal de excelencia”.

Gracias a la difusión de esta iniciativa, más de 500 niños, aprendieron a cuidar su dentición.

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