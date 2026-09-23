Alerta amarilla por fuertes vientos en Mar del Plata
La Municipalidad de General Pueyrredon informó este miércoles que rige una alerta amarilla por vientos emitida por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), ante la previsión de ráfagas y viento sostenido que podrían afectar a Mar del Plata y la zona durante la jornada.
Según el organismo meteorológico, se esperan vientos del sector norte con velocidades que oscilarán entre los 40 y los 50 kilómetros por hora, por lo que las autoridades solicitaron a la población adoptar medidas preventivas para evitar incidentes.
Desde el municipio recomendaron circular con precaución por la vía pública y respetar las normas de tránsito, especialmente en sectores expuestos al viento. También aconsejaron asegurar macetas, muebles y otros objetos sueltos ubicados en balcones, patios y terrazas, ya que podrían ser desplazados por las ráfagas.
Asimismo, se pidió a los vecinos no sacar los residuos fuera del horario permitido para evitar que las bolsas sean arrastradas por el viento y generen obstrucciones o inconvenientes en la vía pública.
Ante cualquier emergencia, la Municipalidad recordó que se encuentra disponible la línea de Defensa Civil al 103 y el servicio de emergencias médicas SAME al 107.
Las autoridades seguirán monitoreando la evolución de las condiciones meteorológicas y recomendaron mantenerse informados a través de los canales oficiales.