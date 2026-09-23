Según el organismo meteorológico, se esperan vientos del sector norte con velocidades que oscilarán entre los 40 y los 50 kilómetros por hora, por lo que las autoridades solicitaron a la población adoptar medidas preventivas para evitar incidentes.

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Desde el municipio recomendaron circular con precaución por la vía pública y respetar las normas de tránsito, especialmente en sectores expuestos al viento. También aconsejaron asegurar macetas, muebles y otros objetos sueltos ubicados en balcones, patios y terrazas, ya que podrían ser desplazados por las ráfagas.

🌬️ #AlertaAmarilla 🟡 El Servicio Meteorológico Nacional informa que para este miércoles se esperan vientos del norte con velocidades entre 40 y 50 kilómetros por hora.



📢 Recomendaciones:

✔️ Circular con precaución por la vía pública, atendiendo las normas de tránsito.

✔️… pic.twitter.com/TQWpSJUwg4 — Municipalidad de General Pueyrredon (@munimardelplata) September 23, 2026

Asimismo, se pidió a los vecinos no sacar los residuos fuera del horario permitido para evitar que las bolsas sean arrastradas por el viento y generen obstrucciones o inconvenientes en la vía pública.

Ante cualquier emergencia, la Municipalidad recordó que se encuentra disponible la línea de Defensa Civil al 103 y el servicio de emergencias médicas SAME al 107.

Las autoridades seguirán monitoreando la evolución de las condiciones meteorológicas y recomendaron mantenerse informados a través de los canales oficiales.

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