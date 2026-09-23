El Consorcio Portuario Regional de Mar del Plata publicó en el Boletín Oficial el llamado a licitación pública para la demolición de la denominada Galería de Grano, una estructura de hormigón armado emplazada en las secciones 12 y 13 del espigón 3. La fecha límite para la presentación de ofertas será el 30 de octubre.

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El titular del Consorcio Portuario, Marcos Gutiérrez, explicó a el Marplatense que la galería tiene aproximadamente 300 metros de longitud, 6 metros de ancho y 27 metros de altura y que su retiro permitirá avanzar con una intervención destinada a mejorar las condiciones de seguridad y ampliar el espacio disponible para la operatoria portuaria.

"La demolición de esta galería tiene el propósito de garantizar la seguridad y ampliar la superficie operativa para el frente de amarre del espigón número 3", señaló Gutiérrez al referirse al proyecto.

Una vez concretada la demolición, está previsto además avanzar con la construcción de calles de circulación para el muelle y distintas mejoras vinculadas a la operatoria. De esta manera, la intervención sobre la estructura será el primer paso de una obra más amplia sobre ese sector del puerto.

El presupuesto oficial establecido para la contratación ronda los $4.600 millones. De acuerdo con lo informado por Gutiérrez, el financiamiento se afrontará con fondos propios del Consorcio Portuario y también mediante financiamiento externo.

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"Venimos trabajando en créditos o en entidades financieras que nos puedan otorgar créditos para poder llevar adelante esta obra", explicó el funcionario. La apertura del proceso licitatorio permitirá avanzar ahora en la definición de la empresa que estará a cargo de la demolición.

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