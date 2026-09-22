El Mar del Plata Bureau recibió hoy la Mención de Honor al Mérito Turístico otorgada por la Comisión de Turismo del Senado de la Nación, en reconocimiento a sus 30 años de trayectoria institucional.

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La distinción fue impulsada por el senador nacional por la provincia de Buenos Aires, Maximiliano Abad, y aprobada por unanimidad en el ámbito de la Cámara Alta. El reconocimiento destaca el rol de la entidad en la promoción de Mar del Plata como destino de congresos, eventos y convenciones, así como su aporte al desarrollo del turismo de reuniones.

Durante la ceremonia realizada en el Salón Azul del Palacio Legislativo, el galardón fue recibido por el presidente del Mar del Plata Bureau, Nolberto Pezzati, junto a integrantes de la comitiva institucional.

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Tras la entrega, Pezzati destacó el significado del reconocimiento al señalar que “recibir esta distinción nos produce una enorme felicidad”. En ese sentido, indicó que “después de 30 años de trayectoria, este tipo de reconocimientos nos alienta a seguir adelante. Refleja los logros alcanzados y nos motiva a continuar promoviendo nuevas iniciativas y propuestas para el crecimiento de la ciudad”.

Por su parte, Abad subrayó el impacto del sector privado en el desarrollo turístico local y afirmó: “El orgullo de Mar del Plata se construye con esfuerzo y perseverancia, con la fuerza de quienes crean donde antes no había nada”.

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