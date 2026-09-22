Docentes y no docentes de las universidades nacionales realizan este martes un paro en reclamo por el financiamiento del sistema universitario público.

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Abigail Araujo, integrante de ADUM, sostuvo que la medida responde a lo que considera un incumplimiento del Gobierno nacional. “Estamos de paro docentes y no docentes en todas las universidades nacionales de nuestro país reclamando contra un gobierno que incumple la ley de financiamiento hace casi un año”, afirmó en diálogo con El Marplatense.

Según Araujo, el reclamo también está vinculado con la última reunión paritaria. “Ofreció menos de un décimo de la deuda que tiene con el sistema universitario público”, cuestionó.

La medida forma parte de un plan de lucha que ya tuvo un paro la semana pasada. Araujo anticipó además una nueva marcha federal universitaria para el jueves 15 de octubre.

El reclamo incluye también el proyecto de Presupuesto 2027. “Una vez más presentó un presupuesto para el año 2027 con ajuste a la educación y en particular a la universidad y a la ciencia y la tecnología”, sostuvo la dirigente de ADUM.

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Araujo planteó que el conflicto universitario se suma a los reclamos de otros sectores. “Nos unimos a una cantidad de sectores que hoy son agredidos por el gobierno nacional, en particular sectores de trabajadores, trabajadoras y estudiantes”, afirmó.

Y agregó: “No damos más con este modelo de exclusión que promueve el gobierno de Milei”.

Desde ADUM anticiparon que continuarán con las medidas de fuerza. “Vamos a seguir en las aulas y en las calles con lucha los siguientes días”, señaló Araujo.

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En Mar del Plata, además, el gremio realizará una consulta para definir la continuidad del plan de lucha. “Estaremos haciendo una consulta en Mar del Plata desde ADUM para determinar cuántos días de paro debemos hacer a nivel nacional en las siguientes semanas”, explicó.

El objetivo, según Araujo, es llegar a octubre con una nueva movilización masiva. “Queremos construir una masiva marcha federal una vez más”, sostuvo.

La dirigente cerró con una reivindicación de la educación pública y la investigación científica: “La defensa de la soberanía, la defensa de la educación pública y la ciencia nacional son un orgullo argentino”.