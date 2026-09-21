La Municipalidad de General Pueyrredon informó que este martes se restablecerá el dictado de clases en todo el partido, luego de la actualización de los partes emitidos por el Servicio Meteorológico Nacional. La medida incluye a los establecimientos educativos municipales y provinciales y también se extiende a las actividades terciarias, universitarias y deportivas.

Ads

De acuerdo con el SMN, durante lo que resta de este lunes todavía pueden registrarse chaparrones débiles e intermitentes, acompañados por viento del sector sur y ráfagas de entre 60 y 70 km/h, aunque se espera que la intensidad disminuya progresivamente durante la madrugada del martes.

Para el martes 22 de septiembre se mantendrá una baja probabilidad de lluvias débiles e intermitentes al menos hasta el mediodía, sin acumulados significativos. Durante el resto de la jornada se prevén vientos del sur de entre 20 y 30 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 45 km/h, mientras que hacia la noche las condiciones tenderán a mejorar aún más.

Desde el Municipio recomendaron continuar circulando con precaución y evitar las zonas comprometidas. Ante cualquier emergencia, los vecinos pueden comunicarse con Defensa Civil al 103, SAME al 107 o con la Policía al 911.

Además, hasta las 19.30 de este lunes, Defensa Civil había atendido cerca de 70 reclamos relacionados con el temporal. Las intervenciones se concentraron principalmente en la zona norte, Bosque Peralta Ramos, El Sosiego, Batán, Sierra de los Padres, zona sur, Belisario Roldán y Parque Camet.

Ads

Puede interesarte

Ads