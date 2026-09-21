Mar del Plata llegará a la próxima edición de la Feria Internacional de Turismo (FIT) con una apuesta fuerte: presentar oficialmente la marca “Mar del Plata, Capital Gastronómica de Argentina”, una iniciativa impulsada por la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de Mar del Plata y Zona junto al EMTUR.

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La propuesta buscará mostrar que la ciudad no es solamente un destino asociado al mar y las playas, sino también un polo gastronómico con identidad propia, construido a partir de la pesca, los productos locales, el trabajo de chefs, empresarios y trabajadores del sector.

Durante la presentación habrá una demostración culinaria en vivo a cargo de los chefs Patricio Negro y Hernán Domínguez, quienes prepararán platos representativos de la cocina marplatense. Las elaboraciones podrán ser degustadas por autoridades, profesionales del turismo, medios de comunicación y visitantes de la feria.

El lanzamiento contará además con la participación de funcionarios municipales, representantes del sector turístico, empresarios hoteleros y gastronómicos y referentes de la actividad.

Desde la organización destacaron que la nueva marca apunta a fortalecer el posicionamiento de Mar del Plata como destino turístico durante todo el año, generar nuevas oportunidades para el sector y lograr que sus sabores se conviertan en otro de los grandes motivos para visitar la ciudad.

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Con esta presentación en la FIT, Mar del Plata buscará llevar su cocina al escenario nacional y consolidarse como un destino en el que la gastronomía forme parte central de la experiencia turística.

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