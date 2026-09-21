La medida fue dispuesta por el Municipio de General Pueyrredon para este lunes y alcanza a escuelas municipales y provinciales, además de instituciones terciarias, universidades y actividades deportivas en todo el distrito.

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Ante la vigencia de una alerta naranja por fuertes vientos, la Municipalidad de General Pueyrredon resolvió suspender las clases correspondientes a los turnos tarde y vespertino de este lunes.

La medida alcanza a todos los establecimientos educativos municipales y provinciales del partido de General Pueyrredon. También quedan suspendidas durante esos turnos las actividades de nivel terciario y universitario.

El Municipio informó además que la decisión incluye las actividades deportivas previstas para la tarde y la noche, como medida preventiva frente a las condiciones meteorológicas previstas para la jornada.

La suspensión fue definida a partir del seguimiento de la situación climática y tiene como objetivo reducir la circulación y preservar la seguridad de estudiantes, docentes, trabajadores y vecinos que deban trasladarse durante el período de vigencia de la alerta.

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Desde el Ejecutivo local recomendaron mantenerse atentos a las actualizaciones oficiales y extremar las precauciones mientras continúe el alerta por vientos en Mar del Plata y el resto de General Pueyrredon.

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