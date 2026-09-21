La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) cuestionó el cierre de los hoteles Antártida Argentina y Tierra del Fuego y de una farmacia perteneciente a IOSFA. El gremio reclamó la continuidad de los trabajadores hasta el 31 de diciembre y advirtió por el impacto de las medidas.

Ads

Puede interesarte

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) denunció que 177 trabajadores de Mar del Plata quedarían sin empleo a raíz del cierre de los hoteles Antártida Argentina y Tierra del Fuego y de una farmacia perteneciente al Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA).

Ante esta situación, el sindicato reclamó al presidente de IOSFA, Ariel Guzmán, que garantice la continuidad de todos los trabajadores hasta el 31 de diciembre. Según plantearon desde ATE, el presupuesto contempla los recursos necesarios para sostener los puestos laborales hasta esa fecha.

El gremio cuestionó las medidas y expresó su rechazo al cierre de los establecimientos dependientes de IOSFA. En ese sentido, reclamó que se revean las decisiones que afectan tanto a los trabajadores como al funcionamiento de los organismos.

“Basta de despidos. Basta de cierres de organismos”, expresó ATE al manifestar su rechazo a la situación y exigir respuestas a las autoridades del organismo.

Ads

Ads