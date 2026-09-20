La Secretaría de Salud de General Pueyrredon llevará esta semana el programa Salud en tu Barrio a las sociedades de fomento de Libertad y 2 de Abril.

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En Libertad, el dispositivo funcionará en Ayacucho 8951, con vacunación de calendario, testeos de VIH y sífilis y gestión de turnos para especialidades. También habrá atención odontológica, pediatría, oftalmología y ginecología en distintos días.

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En 2 de Abril, las actividades se realizarán en C. Pacholzuck 850. Habrá vacunación, testeos, gestión de turnos y acciones de prevención. El cronograma incluye atención odontológica, obstetricia y oftalmología.

Además, el Consultorio Médico Móvil atenderá a mayores de 18 años el martes 22, miércoles 23 y jueves 24, de 9 a 14, en la Sociedad de Fomento Libertad.

También habrá castraciones gratuitas de lunes a viernes, por orden de llegada y sin turno previo. Se realizarán 15 por sede y se admitirá un animal por persona.

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