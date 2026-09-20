El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta naranja por fuertes vientos para Mar del Plata, que tendrá vigencia entre la madrugada y la tarde de este lunes.

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De acuerdo con la información difundida, durante ese período se esperan vientos provenientes del sector sur y sudoeste, acompañados por ráfagas que oscilarán entre los 40 y los 60 kilómetros por hora.

Ante estas condiciones, se recomienda circular con precaución por la vía pública y respetar las normas de tránsito, especialmente durante los momentos de mayor intensidad del viento.

También se aconseja asegurar macetas y otros objetos sueltos ubicados en balcones y terrazas, debido al riesgo de que puedan desplazarse o caer por efecto de las ráfagas. Asimismo, se solicita evitar sacar residuos fuera de los horarios establecidos.

Frente a cualquier situación de emergencia, los vecinos pueden comunicarse con Defensa Civil al 103 o con el SAME al 107.

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