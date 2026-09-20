Alerta amarilla en Mar del Plata: anticipan tormentas fuertes para esta tarde y noche
El fenómeno podría incluir abundante caída de agua en cortos períodos, granizo y ráfagas intensas. Difundieron una serie de recomendaciones para evitar inconvenientes.
Mar del Plata se encuentra bajo alerta amarilla por tormentas para este domingo, ante la posibilidad de que se registren fenómenos de variada intensidad durante la tarde y la noche.
Según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), algunas de las tormentas podrían alcanzar fuerte intensidad y estar acompañadas por chaparrones intensos en períodos breves, caída de granizo y ráfagas de viento.
Ante este escenario, se recomienda extremar las precauciones al circular por la vía pública y respetar las normas de tránsito para reducir riesgos durante los momentos de mayor intensidad.
También se aconseja asegurar macetas y otros objetos que puedan encontrarse sueltos en balcones y terrazas, debido a la posibilidad de que las ráfagas provoquen desplazamientos o caídas.
Asimismo, las autoridades solicitaron evitar sacar la basura fuera de los horarios permitidos para impedir obstrucciones en los desagües ante eventuales precipitaciones intensas.
Frente a cualquier emergencia relacionada con las condiciones meteorológicas, los vecinos pueden comunicarse con Defensa Civil al 103 o con el SAME al 107.