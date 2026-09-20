Mar del Plata se encuentra bajo alerta amarilla por tormentas para este domingo, ante la posibilidad de que se registren fenómenos de variada intensidad durante la tarde y la noche.

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Según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), algunas de las tormentas podrían alcanzar fuerte intensidad y estar acompañadas por chaparrones intensos en períodos breves, caída de granizo y ráfagas de viento.

Ante este escenario, se recomienda extremar las precauciones al circular por la vía pública y respetar las normas de tránsito para reducir riesgos durante los momentos de mayor intensidad.

También se aconseja asegurar macetas y otros objetos que puedan encontrarse sueltos en balcones y terrazas, debido a la posibilidad de que las ráfagas provoquen desplazamientos o caídas.

Asimismo, las autoridades solicitaron evitar sacar la basura fuera de los horarios permitidos para impedir obstrucciones en los desagües ante eventuales precipitaciones intensas.

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Frente a cualquier emergencia relacionada con las condiciones meteorológicas, los vecinos pueden comunicarse con Defensa Civil al 103 o con el SAME al 107.

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