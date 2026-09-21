Mar del Plata tendrá un lunes con fuertes ráfagas, viento y probabilidad de lluvias
El comienzo de la semana estará marcado por condiciones adversas, con velocidades que podrían acercarse a los 100 km/h durante la mañana y la tarde. La temperatura máxima alcanzará los 15°C y la humedad podría llegar al 99%.
Mar del Plata tendrá este lunes 21 de septiembre una jornada caracterizada por el viento intenso, con ráfagas que podrían alcanzar entre 88 y 97 kilómetros por hora en algunos momentos del día, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
Durante la madrugada, el cielo estará mayormente nublado, con una temperatura cercana a los 8°C. El viento soplará del oeste a velocidades de entre 32 y 41 km/h, mientras que las ráfagas oscilarán entre 70 y 78 km/h.
Las condiciones se intensificarán durante la mañana, cuando el viento rotará al sudoeste y alcanzará velocidades sostenidas de entre 42 y 50 km/h. Para esa franja se esperan las ráfagas más fuertes, de entre 88 y 97 km/h, mientras que la probabilidad de precipitaciones será del 10 al 40% y la temperatura rondará los 10°C.
Por la tarde continuará el tiempo ventoso, con ráfagas de hasta 97 km/h y una máxima de 15°C. A su vez, aumentará la posibilidad de lluvias, con valores de entre el 40 y el 70%.
Hacia la noche se esperan chaparrones, con una probabilidad de precipitación de entre el 10 y el 40%. La temperatura descenderá hasta aproximadamente 6°C, mientras que las ráfagas se mantendrán entre 70 y 78 km/h.
En cuanto a la humedad, se prevé que pueda alcanzar el 99%, según datos del pronóstico difundido para Mar del Plata a partir de la información meteorológica oficial.