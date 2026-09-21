El sindicato cuestionó el proyecto del Gobierno nacional que modifica el régimen y señaló que los usuarios de la Costa Atlántica dejarían de contar con el descuento general, aunque continuarían realizando aportes al fondo que financia los subsidios al consumo de gas.

Ads

El proyecto impulsado por el Gobierno de Javier Milei para modificar el régimen de Zona Fría podría avanzar esta semana en el Senado de la Nación, luego de obtener dictamen favorable en un plenario de comisiones el miércoles 16 de septiembre.

La iniciativa propone eliminar el beneficio territorial automático que permite actualmente a los usuarios de las regiones incorporadas al régimen en 2021 acceder a descuentos del 30% o 50% en las facturas de gas. En su reemplazo, la bonificación quedaría vinculada a los ingresos y al patrimonio de cada hogar.

Desde STIGAS Costa Atlántica rechazaron la modificación y pusieron el foco en el impacto que tendría para Mar del Plata y otras localidades de la región. Según plantearon, los usuarios dejarían de acceder de manera general al beneficio de Zona Fría, pero continuarían pagando el recargo sobre el consumo de gas destinado a financiar el Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos de Gas.

Ezequiel Serra, secretario general del sindicato, sostuvo que, de aprobarse el proyecto, “la región continuaría realizando aportes para sostener el fondo, mientras que solamente determinados hogares podrían acceder a una bonificación si cumplen con los requisitos económicos y patrimoniales establecidos por el Gobierno”.

Ads

“Pretenden transformar un derecho colectivo, reconocido por las condiciones climáticas de nuestra región, en una ayuda condicionada. Mar del Plata perdería el beneficio general de Zona Fría, pero sus usuarios seguirían aportando al fondo que financia el régimen”, cuestionó Serra.

El dirigente también remarcó que el nuevo esquema no sería equivalente al vigente, ya que la bonificación dejaría de aplicarse de manera general y alcanzaría únicamente al componente correspondiente al gas consumido. En ese sentido, STIGAS advirtió que el cambio podría generar un incremento en las facturas de los usuarios de Mar del Plata y la región, particularmente durante los meses de bajas temperaturas.

“La Costa Atlántica es Zona Fría y vamos a defender este derecho. Todavía no es ley y todavía estamos a tiempo de impedirlo”, concluyó Serra.

Ads