El hombre, de 39 años y nacionalidad uruguaya, sufrió un cuadro de dolor torácico, cervicalgia y cefalea mientras navegaba a unos 130 kilómetros de la costa de Punta Indio. Prefectura desplegó un helicóptero con médicos y nadadores de rescate para trasladarlo de urgencia.

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Un complejo operativo de Prefectura Naval Argentina permitió evacuar por vía aérea a un tripulante que sufrió una emergencia médica a bordo del buque mercante “RT TANNAT”, de bandera liberiana.

🚁 Prefectura evacuó de urgencia a un tripulante a 130 kilómetros de la costa



Un hombre de 39 años y nacionalidad uruguaya debió ser rescatado desde el buque mercante “RT TANNAT” luego de sufrir dolor en el pecho, molestias cervicales y cefalea mientras navegaba a unas 70 millas… pic.twitter.com/aYpABv2jcT — El Marplatense.com (@ElmarplatenseOK) September 21, 2026

El hombre, de 39 años y nacionalidad uruguaya, presentó dolor en el pecho, molestias cervicales y cefalea mientras la embarcación navegaba a unas 70 millas náuticas de la costa de Punta Indio, aproximadamente 130 kilómetros mar adentro.

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La emergencia fue comunicada por el capitán del buque a la Autoridad Marítima nacional, que puso en marcha el operativo para asistir al tripulante. De inmediato, Prefectura dispuso el envío de un helicóptero con personal médico y nadadores de rescate.

Una vez que la aeronave llegó hasta la posición del mercante, los rescatistas realizaron una maniobra sobre el buque y descendieron hasta la zona de la bodega. Luego, mediante una canasta sanitaria, lograron izar al hombre, que se encontraba lúcido y colaborativo.

Con el tripulante ya a bordo, el helicóptero inició el regreso hacia la Estación Aérea Buenos Aires. Allí, el hombre fue recibido por personal médico de Prefectura y posteriormente trasladado en una ambulancia de alta complejidad.

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Finalmente, fue derivado al Hospital General de Agudos Dr. Juan A. Fernández, donde quedó bajo atención médica para determinar la evolución de su cuadro.