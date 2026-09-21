Un tren de Trenes Argentinos que partió este lunes a las 11 horas desde Plaza Constitución con destino a Mar del Plata atropelló a una persona a la altura de Lanús.

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Según la información conocida hasta el momento, tras la colisión se realizaron los procedimientos correspondientes para este tipo de casos y el tren 301 pudo reanudar su viaje.

La formación ya pasó por Alejandro Korn y continúa rumbo a Mar del Plata con una demora cercana a las tres horas respecto del horario previsto.

Por el momento, no trascendieron detalles sobre el estado de la persona involucrada en el hecho.

Noticia en desarrollo.

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