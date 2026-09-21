El temporal afecta a la ciudad desde las primeras horas de este lunes, con ráfagas que podrían acercarse a los 100 km/h. En Tejedor al 2100, un árbol de una vivienda cayó sobre el balcón y rompió la baranda. No hubo heridos.

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El comienzo de la semana está marcado por condiciones meteorológicas adversas en Mar del Plata, con fuertes ráfagas de viento y probabilidad de lluvias. En este contexto, ya se registró uno de los primeros episodios vinculados al temporal: un árbol cayó sobre el balcón de una vivienda ubicada en Tejedor al 2100, casi Estrada.

Según se informó, el árbol impactó contra la estructura del balcón, provocando la rotura de la baranda. Afortunadamente, no se registraron personas heridas.

El episodio se produjo mientras rige una alerta por las condiciones de viento previstas para la jornada. Durante la mañana y la tarde, las ráfagas podrían acercarse a los 100 kilómetros por hora, por lo que se recomienda extremar las precauciones y evitar circular por zonas con árboles, postes u otros elementos que puedan desprenderse.

Para este lunes se espera una temperatura máxima de 15°C, mientras que la humedad podría alcanzar el 99%. Además, se mantiene la posibilidad de precipitaciones durante distintos momentos del día.

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La caída del árbol en Tejedor se suma así a los primeros inconvenientes generados por el fuerte viento en la ciudad, en una jornada en la que se mantiene el llamado a la prevención ante la continuidad de las condiciones meteorológicas adversas.

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