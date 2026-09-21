Vilma Baragiola, Concejal Unión Cívica Radical, expresó su preocupación por los cambios en el régimen de Zona Fría y reclamó que Mar del Plata y Batán mantengan la bonificación en las tarifas de gas. Según señaló, el distrito reclama este beneficio desde antes de la sanción de la ley de 2021 debido a las condiciones climáticas que atraviesa durante buena parte del año.

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Baragiola sostuvo que, con las modificaciones aprobadas en la Cámara de Diputados de la Nación, una gran parte de la población marplatense dejaría de acceder al beneficio. De acuerdo con lo explicado, quedaría contemplado un sector de usuarios cuyos ingresos se encuentren por debajo de tres canastas básicas, que deberían realizar un trámite para solicitar la continuidad dentro del régimen.

“Hoy entendemos que realmente será más que complicado poder sostenerlo”, afirmó. Además, remarcó que el impacto no se limitaría a los hogares, sino que también alcanzaría a comercios, industrias y otras actividades que utilizan gas como parte de sus procesos productivos. “Perjudicar a la producción es perjudicar el empleo en Mar del Plata o Batán”, advirtió.

En ese marco, indicó que comenzó a plantear el reclamo ante senadores nacionales y mencionó que mantuvo conversaciones con el senador Maximiliano Abad, quien, según explicó, manifestó públicamente que no acompañará los cambios vinculados con Zona Fría y que considera que Mar del Plata debe continuar dentro del esquema.

Baragiola también cuestionó la posibilidad de avanzar con un régimen de “Zona Templada” para provincias del norte mientras se reducen los alcances de Zona Fría en otros distritos. En ese sentido, pidió a los legisladores que evalúen las consecuencias de la medida sobre las provincias y ciudades afectadas.

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Finalmente, sostuvo que, de concretarse los cambios, las facturas de gas en Mar del Plata podrían registrar incrementos de entre el 30% y el 50% al comparar períodos equivalentes, y advirtió sobre las consecuencias tanto para los hogares como para quienes necesitan del servicio para producir y sostener puestos de trabajo. “Yo no transo cuando de calidad de vida se trata y nos están dañando la calidad de vida”, concluyó.

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