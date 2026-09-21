La Municipalidad de General Pueyrredon informó que Defensa Civil atendió hasta el momento 40 reclamos vinculados a las condiciones climáticas registradas durante la jornada en Mar del Plata y Batán.

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Del total, 14 intervenciones estuvieron relacionadas con poda, 16 con luminarias, nueve con telefonía y una con Ingeniería de Tránsito. Los inconvenientes se concentraron principalmente en la zona norte, Bosque Peralta Ramos, El Sosiego, Batán, Sierra de los Padres y distintos sectores de la zona sur.

Entre las situaciones más relevantes, personal municipal trabajó por árboles y ramas caídos sobre la vía pública, ejemplares con riesgo de caída, postes afectados y luminarias derribadas por el viento. También se realizaron tareas para retirar obstáculos y liberar sectores de circulación.

En Fortunato de la Plaza al 7300, Tejedor y Mugaburu, Avellaneda al 3250 y Gutiérrez y Rejón se registraron problemas con luminarias. En este último punto también se detectó cableado bajo, por lo que se colocaron vallas y se interrumpió preventivamente el tránsito.

Además, en Carballo y Florisbelo Acosta un poste de madera quedó apoyado sobre el techo de una vivienda y provocó daños materiales, mientras que en Mugaburu y Tejedor se verificó otro poste que había caído sobre un vehículo.

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En Tejedor y Estrada, un árbol se descalzó desde una propiedad privada hacia la vía pública y dañó el frente de un inmueble lindero. También hubo intervenciones en Roffo y Constitución, donde un árbol cayó sobre un paredón, y en el ingreso al barrio Lomas del Golf, donde el EMSUR retiró un ejemplar de gran porte que bloqueaba el acceso.

Desde el Municipio señalaron que se aguarda un nuevo reporte del Servicio Meteorológico Nacional sobre la continuidad de las condiciones adversas. Mientras tanto, recomendaron circular con precaución y evitar las zonas comprometidas.

Ante cualquier emergencia, los vecinos pueden comunicarse con Defensa Civil al 103, SAME al 107 o Policía al 911.

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