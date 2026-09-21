La Municipalidad sumará las gestiones de automotores y motovehículos a MDQ Digital. Los vecinos podrán realizar altas, bajas y transferencias desde la plataforma, cargar documentación y seguir el estado de cada expediente sin concurrir a una dependencia.

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La Municipalidad de General Pueyrredon avanza con la digitalización de los trámites vinculados a vehículos y anunció que próximamente incorporará nuevas gestiones de automotores y motovehículos a la plataforma MDQ Digital.

La medida permitirá que los vecinos puedan iniciar de manera online trámites de alta, baja y transferencia de vehículos. Para hacerlo deberán validar previamente su identidad, seleccionar el tipo de rodado y la gestión que necesitan realizar, ingresar el dominio y adjuntar la documentación solicitada.

Una vez presentada la solicitud, el sistema generará un número de trámite único que permitirá consultar el estado de la gestión. La Agencia de Recaudación Municipal (ARM) será la encargada de analizar la documentación y podrá aprobar el pedido, solicitar información adicional o realizar observaciones.

Uno de los cambios estará relacionado con el seguimiento de los expedientes. A través de MDQ Digital, los usuarios podrán consultar las modificaciones que se produzcan durante el proceso y acceder a un historial de las actuaciones, con el objetivo de contar con una trazabilidad de cada dominio.

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La digitalización busca reducir la necesidad de concurrir a dependencias municipales y agilizar las gestiones relacionadas con los vehículos. Sin embargo, habrá una excepción: la denuncia de venta de automotores continuará realizándose de manera presencial debido a que requiere la presentación de documentación en formato físico.

La incorporación de estas herramientas se suma a otros servicios que ya ofrece MDQ Digital, como la adhesión a la Boleta Digital y al Débito Automático. Desde el Municipio señalaron que la ampliación forma parte del proceso de modernización de la administración y apunta a concentrar en una misma plataforma distintos trámites para los vecinos de General Pueyrredon.

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