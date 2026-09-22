Tras el alerta naranja por fuertes vientos que afectó a la región, la Municipalidad de General Pueyrredon intensificó las tareas de respuesta para garantizar la seguridad de los vecinos. Hasta las 8 de este martes, el área de Defensa Civil registró un total de 97 reclamos derivados del temporal.

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El desglose de las intervenciones detalla que 39 casos correspondieron a luminarias, 26 a poda, 24 a empresas telefónicas, dos a semáforos y seis a otras incidencias. Los equipos operativos mantienen el despliegue en distintos sectores del Partido para mitigar posibles riesgos.

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Las cuadrillas del Departamento Operativo de Poda priorizarán durante la jornada la atención de árboles y ramas, con especial foco en el Bosque Peralta Ramos, donde se concentraron 12 de los pedidos de asistencia recibidos por las autoridades.

En cuanto al pronóstico, el Servicio Meteorológico Nacional anticipa una baja probabilidad de lluvias débiles hasta el mediodía. Se prevén vientos del sector sur con ráfagas de hasta 45 km/h, los cuales tenderán a disminuir hacia la noche. Se recomienda a la comunidad circular con precaución y reportar emergencias al 103, 107 o 911.

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