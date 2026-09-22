Según el Servicio Meteorológico Nacional, Mar del Plata tendrá una temperatura mínima de 4°C y una máxima de 11°C. Durante la madrugada podrían registrarse chaparrones, con una probabilidad de precipitaciones de entre 10% y 40%. El viento soplará desde el sudoeste a velocidades de entre 23 y 31 km/h y las ráfagas podrían alcanzar los 59 km/h.

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Por la mañana, el cielo permanecerá mayormente nublado y disminuirá la posibilidad de lluvias. El viento continuará desde el sudoeste, entre 23 y 31 km/h, mientras que las ráfagas podrían llegar a los 50 km/h. Hacia la tarde se espera una mejora más marcada: no se prevén precipitaciones, la temperatura alcanzará los 11°C y el viento disminuirá hasta ubicarse entre 13 y 22 km/h.

Durante la noche seguirá el cielo mayormente nublado, pero con condiciones más tranquilas y vientos muy leves. De esta manera, tras la inestabilidad y los fuertes vientos de este lunes, el martes estará caracterizado principalmente por el descenso de la temperatura y una mejora progresiva de las condiciones meteorológicas.

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