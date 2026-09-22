Un motociclista murió y su acompañante resultó gravemente herido durante la madrugada de este martes, luego de protagonizar un choque con un automóvil en la intersección de avenida Colón y 20 de Septiembre, frente a la Clínica Colón.

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El hecho ocurrió alrededor de la 1:45, cuando, por causas que todavía son materia de investigación, colisionaron un Peugeot 208, conducido por una mujer, y una Motomel 110 cc en la que circulaban dos hombres.

Una ambulancia del SAME acudió al lugar y los profesionales constataron que el conductor de la motocicleta había fallecido como consecuencia de las graves lesiones sufridas.

En tanto, el acompañante -de unos 30 años- fue asistido en el lugar y trasladado en código rojo al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA). Según la información disponible, permanecía internado con politraumatismos y fracturas, en estado crítico, con pronóstico reservado en schockroom.

La conductora del automóvil fue sometida a un test de alcoholemia, que arrojó resultado negativo.

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La mecánica del accidente y las responsabilidades correspondientes permanecen bajo investigación judicial y pericial.

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