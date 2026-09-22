Murió un motociclista tras un choque en Colón y 20 de Septiembre
El siniestro ocurrió durante la madrugada y estuvo protagonizado por un automóvil y una motocicleta en la que viajaban dos hombres. El conductor de la moto falleció en el lugar, mientras que su acompañante fue trasladado al HIGA en estado crítico.
Un motociclista murió y su acompañante resultó gravemente herido durante la madrugada de este martes, luego de protagonizar un choque con un automóvil en la intersección de avenida Colón y 20 de Septiembre, frente a la Clínica Colón.
El hecho ocurrió alrededor de la 1:45, cuando, por causas que todavía son materia de investigación, colisionaron un Peugeot 208, conducido por una mujer, y una Motomel 110 cc en la que circulaban dos hombres.
Una ambulancia del SAME acudió al lugar y los profesionales constataron que el conductor de la motocicleta había fallecido como consecuencia de las graves lesiones sufridas.
En tanto, el acompañante -de unos 30 años- fue asistido en el lugar y trasladado en código rojo al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA). Según la información disponible, permanecía internado con politraumatismos y fracturas, en estado crítico, con pronóstico reservado en schockroom.
La conductora del automóvil fue sometida a un test de alcoholemia, que arrojó resultado negativo.
La mecánica del accidente y las responsabilidades correspondientes permanecen bajo investigación judicial y pericial.