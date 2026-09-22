La Justicia Federal de Mar del Plata dictó la prisión preventiva por 90 días para un hombre acusado de trata de personas con fines de explotación sexual y otros delitos. La medida fue dispuesta por el juez federal de Garantías Santiago Inchausti, a pedido de la fiscal federal Laura Mazzaferri.

Ads

Puede interesarte

De acuerdo con la investigación del Ministerio Público Fiscal, el acusado habría recibido y acogido a una mujer que atravesaba múltiples condiciones de vulnerabilidad, al menos desde 2016 y hasta el 5 de septiembre de 2026, con la finalidad de explotarla sexualmente.

La hipótesis fiscal sostiene que el hombre habría ejercido violencia y aprovechado la situación de vulnerabilidad de la víctima para someterla a explotación sexual, incluso durante un embarazo. También se le atribuye haberle suministrado estupefacientes y haberla sometido a abusos sexuales y lesiones de gravedad.

Según informó la Fiscalía, como consecuencia de los abusos sexuales sufridos en el contexto de explotación, la mujer quedó embarazada y posteriormente recibió atención hospitalaria, donde se le practicó una interrupción voluntaria del embarazo (IVE), conforme al protocolo vigente.

La investigación se inició el 9 de septiembre, luego de que la Justicia provincial declinara su competencia. El caso surgió a partir del relato de la mujer durante una atención médica en el Hospital Interzonal de Mar del Plata, donde manifestó haber atravesado situaciones de abuso sexual, lesiones y explotación.

Ads

En el marco de la causa se realizaron tres allanamientos y se libraron dos órdenes de presentación en locales comerciales cuyos inmuebles serían propiedad del principal investigado. Durante esos procedimientos, el hombre fue detenido. Los operativos estuvieron a cargo de la Prefectura Naval Argentina, con intervención de la Coordinación Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Víctimas del Delito de Trata de Personas.

La Fiscalía sostiene además que el imputado habría explotado sexualmente a la mujer con otros hombres de su entorno, habría retenido el dinero entregado por los clientes y le habría suministrado estupefacientes a cambio. También se investiga la presunta retención de beneficios sociales correspondientes a la víctima.

Los delitos imputados

Ads

La acusación fiscal contempla el delito de trata de personas con fines de explotación sexual, agravado por la presunta utilización de violencia, el aprovechamiento de la situación de vulnerabilidad de la víctima, su embarazo y la consumación de la explotación.

Además, se le atribuyeron los delitos de lesiones graves, abuso sexual con acceso carnal agravado por haber causado un grave daño a la salud física y mental de la víctima, y suministro oneroso de estupefacientes agravado.

Durante la audiencia de formalización, la fiscalía también solicitó medidas destinadas a preservar el patrimonio del imputado y garantizar eventuales decomisos y la reparación de la víctima.

El juez hizo lugar al pedido y ordenó el embargo de cinco inmuebles y tres automóviles. También dispuso la inhibición general de bienes y el bloqueo de cajas de seguridad, cuentas bancarias y billeteras virtuales de titularidad del acusado.

La causa continúa en etapa de investigación. Las acusaciones descriptas corresponden a la hipótesis sostenida por la Fiscalía y deberán ser acreditadas durante el proceso judicial.