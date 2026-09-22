El Sporting Club de Mar del Plata difundió un comunicado luego de la detención de Horacio “Chacho” Asensio, entrenador de hockey de la institución, en el marco de una investigación por presuntos abusos sexuales contra tres adolescentes.

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Desde la entidad señalaron que recibieron la noticia con preocupación y expresaron su solidaridad con las personas afectadas. Al mismo tiempo, indicaron que respetarán el avance de la investigación judicial y los tiempos establecidos para determinar lo ocurrido.

Uno de los puntos centrales del comunicado estuvo relacionado con el vínculo entre la institución y los hechos que forman parte del expediente. Sporting aclaró que, según la información que posee, los episodios investigados no habrían ocurrido dentro del club ni estarían relacionados con actividades desarrolladas actualmente en sus instalaciones.

La causa investiga hechos que habrían ocurrido entre 2011 y 2014, cuando Asensio estaba vinculado al hockey femenino en Monte Hermoso. El expediente volvió a tomar impulso a partir de testimonios incorporados durante los últimos años.

Asensio, de 59 años, fue detenido en una vivienda del Bosque Peralta Ramos por efectivos de la División Cibercrimen de la Policía Bonaerense y posteriormente trasladado a Bahía Blanca. Ante el fiscal Diego Torres, se negó a declarar.

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El entrenador quedó imputado por abuso sexual gravemente ultrajante agravado y continúa detenido mientras avanza la investigación judicial.

Frente a esta situación, Sporting también hizo referencia a las medidas que sostiene como institución para el cuidado de quienes forman parte de sus actividades. En ese sentido, señaló que mantiene abiertos sus canales de comunicación para jugadores, familias, entrenadores y demás integrantes que necesiten plantear alguna situación de preocupación o riesgo.

“Escuchar, acompañar y actuar es una responsabilidad que asumimos como Club”, expresó la institución en el cierre de su comunicado.

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