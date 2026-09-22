El concejal de Acción Marplatense, Gustavo Pulti, reclamó a los senadores nacionales que rechacen la modificación del régimen de Zona Fría que será discutida este jueves en la Cámara alta y pidió especialmente el respaldo de los legisladores que representan a las regiones alcanzadas por el beneficio.

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La iniciativa ya obtuvo media sanción en Diputados y plantea reemplazar el beneficio territorial automático vigente para las zonas incorporadas al régimen en 2021. Actualmente, los usuarios alcanzados acceden a descuentos del 30% o 50% en las facturas de gas, mientras que el proyecto propone que la bonificación quede vinculada a los ingresos y al patrimonio de cada hogar mediante el esquema de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF).

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Pulti sostuvo que una eventual modificación tendría impacto directo en Mar del Plata. “La Zona Fría reconoce algo bastante sencillo: acá hace frío y necesitamos más gas para calefaccionarnos”, afirmó.

El exintendente también cuestionó que la ciudad pueda perder el beneficio mientras continúa aportando al fondo que financia el régimen. “Mar del Plata podría dejar de recibir el beneficio, pero seguir pagando el recargo que financia el Fondo de Zona Fría. Es decir, pagamos el fondo, pero nos sacan el beneficio”, planteó.

En ese marco, recordó la propuesta surgida de un encuentro realizado en Villa Gesell junto al intendente Gustavo Barrera para conformar una Red de Ciudades en Defensa de la Zona Fría. Según explicó, el planteo busca sostener el régimen a partir de las condiciones climáticas de las localidades alcanzadas.

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“Tampoco es un subsidio, sino una forma justa y equitativa de afrontar el costo de los servicios de gas natural”, sostuvo Pulti.

El concejal también hizo referencia al documento elaborado durante ese encuentro, donde se cuestiona la modificación del régimen y se plantea que mantenerlo resulta relevante para los hogares y para la actividad social, productiva y económica de las ciudades alcanzadas.

Por último, Pulti apuntó directamente a los senadores y pidió que tengan en cuenta el impacto territorial de la medida. “Los senadores tienen una responsabilidad enorme. Y especialmente aquellos que representan provincias y ciudades alcanzadas por la Zona Fría”, afirmó.

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“Esperamos que defiendan un derecho que costó mucho conseguir. Mar del Plata es Zona Fría. Y hay que defenderla”, concluyó.