La concesión de uno de los balnearios más emblemáticos del norte marplatense entró en su etapa definitoria. Se realizó en la sede del Emturyc la apertura de sobres del primer llamado a licitación pública N° 02/2026 para el otorgamiento de la Unidad Turística Fiscal (UTF) Playa Acevedo, bajo el marco de la Ordenanza N° 26581.

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El acto estuvo a cargo de la Comisión de Recepción, Apertura y Evaluación de Ofertas y, según el acta oficial a la que accedió este medio, se desarrolló sin incidentes ni impugnaciones.

Quiénes son los oferentes

El Club Atlético Once Unidos es una institución con fuerte arraigo en la ciudad y antecedentes en la gestión de espacios deportivos y recreativos. Su propuesta económica es la más ambiciosa de las dos y, de resultar adjudicada, implicaría una de las inversiones privadas más grandes de los últimos años en una UTF de Playa Grande / zona norte.

Macedonia S.R.L., por su parte, es una firma local con domicilio en la zona de Güemes, que también ha participado en otros procesos licitatorios de unidades turísticas fiscales.

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Qué se evalúa ahora

Al haber sido ambas ofertas declaradas “válidas y admisibles en esta etapa del procedimiento”, el expediente pasa ahora a la evaluación técnica y económica fina por parte del Emturyc. No solo se analiza el canon y la inversión, sino el proyecto arquitectónico, el plan de explotación, los antecedentes y el cumplimiento del pliego.

El acta fue firmada por los oferentes y por las autoridades del Ente, entre ellas la Dra. Carolina Muzzio, Directora Legal del Emturyc, y quedará incorporada al expediente para su posterior dictamen.

Playa Acevedo es una de las UTF más codiciadas por su ubicación, su extensión y su potencial de explotación anual. El objetivo del Municipio es asegurar una inversión que modernice la infraestructura, mejore los servicios y garantice la accesibilidad, algo que el pliego exige como condición.

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En los próximos días se conocerá si la Comisión adjudica directamente o si pide mejoras de oferta. Si ambas propuestas son desestimadas, se deberá llamar a un segundo llamado.