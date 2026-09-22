Una joven de 23 años resultó herida este martes por la mañana tras un siniestro vial ocurrido en avenida Félix U. Camet y Catriel, donde estuvieron involucrados dos automóviles y una motocicleta.

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Según las primeras actuaciones, un Chevrolet Prisma, conducido por un hombre de 62 años, frenó de manera repentina por circunstancias que todavía son materia de investigación. Detrás circulaba una Appia Brezza 150, en la que se desplazaba la joven, que terminó impactando contra la parte trasera del auto.

A raíz del primer choque, la motocicleta fue embestida por un Volkswagen Gol que circulaba detrás. El vehículo era conducido por una mujer de 28 años, quien no habría alcanzado a detener la marcha.

La motociclista recibió asistencia del SAME y fue trasladada al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA), donde ingresó lúcida y consciente, aunque con varios politraumatismos.

En el lugar trabajó personal de Tránsito, que constató la falta de VTV y secuestró los registros de conducir de ambos automovilistas. Los controles de alcoholemia realizados a los tres conductores dieron resultado negativo.

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Por su parte, Policía Científica realizó las pericias para determinar la mecánica del siniestro y la motocicleta quedó secuestrada para ser sometida a una pericia mecánica.

La investigación quedó a cargo de la UFI N° 11, que inició actuaciones bajo la carátula de “Lesiones culposas”.

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