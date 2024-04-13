PreViaje 2: "Es un recurso que permitirá recomponer el sector turístico"

El programa de incentivos que fomenta el turismo, prevé la devolución del 50 por ciento de la compra en crédito para seguir comprando al igual que en la edición anterior. Nolberto Pezzati, operador turístico de Mar del Plata, manifestó que "el sector estaba esperando este anuncio" y agregó que "adem