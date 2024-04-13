“El centro de convenciones de la provincia tiene que estar en Mar del Plata”
Lo aseguró el titular del Mar del Plata Bureau, Nolberto Pezzati. Además, bregó por la posibilidad de tener un predio ferial.
Lo aseguró el titular del Mar del Plata Bureau, Nolberto Pezzati. Además, bregó por la posibilidad de tener un predio ferial.
Se realizó en un destacado hotel de Capital Federal. El encuentro tiene como fin la promoción de los destinos turísticos.
El empresario, pieza clave en la creación del Mar del Plata Bureau, fue elegido al frente de la comisión directiva. A casi 30 años de aquel momento, asume el rol con nuevos desafíos.
El programa de incentivos que fomenta el turismo, prevé la devolución del 50 por ciento de la compra en crédito para seguir comprando al igual que en la edición anterior. Nolberto Pezzati, operador turístico de Mar del Plata, manifestó que "el sector estaba esperando este anuncio" y agregó que "adem