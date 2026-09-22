La reestructuración de la obra social de las Fuerzas Armadas abrió un escenario de incertidumbre en Mar del Plata, donde el futuro de cuatro hoteles vinculados a IOSFA quedó bajo discusión. A la situación de los hoteles Antártida Argentina y Tierra del Fuego se sumó ahora el reclamo por El Cóndor y Metropol, establecimientos que fueron adquiridos originalmente con recursos propios del entonces Instituto de Obra Social del Ejército (IOSE).

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Con la creación de IOSFA, los cuatro establecimientos quedaron bajo la órbita de la obra social de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, los cambios impulsados por el Gobierno nacional modificaron el escenario y, según cuestiona ATE, los hoteles El Cóndor y Metropol no serían restituidos a la obra social, sino que pasarían nuevamente a la órbita de las fuerzas que correspondan.

El gremio sostiene que esta decisión entra en contradicción con el artículo 11 del DNU 88/26, que establece que debe garantizarse la restitución de los inmuebles a la jurisdicción que los hubiera aportado originalmente al momento de la creación de IOSFA. Por ese motivo, desde ATE reclaman que los hoteles marplatenses permanezcan vinculados a la obra social.

La preocupación también alcanza a los hoteles Antártida Argentina y Tierra del Fuego. Según explicó el referente de la CTA Diego Lencinas, ambos establecimientos tenían actividades y eventos previstos para octubre y noviembre, pero debieron devolver las señas recibidas y quedarían impedidos de desarrollar actividad comercial desde el 1 de octubre.

“Absolutamente nadie da respuesta de qué es lo que va a pasar con los trabajadores”, sostuvo Lencinas. Desde ATE, además, señalaron que el conjunto de los establecimientos involucrados emplea a unas 580 personas, cuyo futuro laboral quedó en incertidumbre a partir de las modificaciones.

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El conflicto no se limita a la actividad hotelera. Otro de los puntos que genera preocupación en Mar del Plata es el futuro de la farmacia propia de IOSFA. Lencinas aseguró que el nuevo organigrama no contempla estos establecimientos y cuestionó que se avance hacia un sistema basado exclusivamente en farmacias conveniadas.

Según el dirigente, las farmacias conveniadas llevan más de una semana con dificultades para entregar medicamentos debido a la falta de pago de IOSFA. En ese contexto, advirtió particularmente por la posible desaparición de la farmacia propia de Mar del Plata, a la que definió como un establecimiento clave para los afiliados que necesitan continuar con distintos tratamientos.

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Desde ATE sostienen que los hoteles, farmacias, centros médicos y demás establecimientos propios cumplen una función social además de su actividad específica. En el caso de los hoteles, remarcan también su importancia para el esparcimiento y la recreación de los afiliados.

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Una de las propiedades más codiciadas y que está bajo la lupa es el Hotel Condor, ubicado en Güemes y Garay, que no solo cuenta con una cochera y un hotel Anexo por calle Garay, sino también con dos locales comerciales, casi un cuarto de manzana en plena zona comercial de la ciudad.

Mientras representantes gremiales llevaron el reclamo al Congreso y preparan una movilización para el jueves 24 frente a la sede central de IOSFA, la discusión queda abierta sobre el destino de los inmuebles y la continuidad de los servicios. En Mar del Plata, el foco está puesto tanto en los cuatro hoteles como en la farmacia propia y en el futuro de los trabajadores que dependen de estos establecimientos.