El Municipio de General Pueyrredon continúa con el Plan Mar del Plata 100% LED y ya son más de 67.000 los vecinos alcanzados directamente por la reconversión del alumbrado público. Los trabajos son ejecutados por el Ente Municipal de Vialidad y Alumbrado Público (EMVIAL).

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En esta etapa, las cuadrillas completaron las tareas previstas en Villa Primera, donde se instalaron 1.159 artefactos; Termas Huinco, con 519 luminarias renovadas; y Don Bosco/San Juan, donde se colocaron 377 equipos LED.

Mientras tanto, las obras avanzan en otros sectores de la ciudad. En Plaza Peralta Ramos ya fueron renovadas 402 de las 503 luminarias previstas, lo que representa un 79,92% de ejecución, mientras que en Colinas de Peralta Ramos se colocaron 260 de un total de 978 artefactos.

Los trabajos también comenzaron en Los Pinares, particularmente en el sector que todavía no contaba con tecnología LED. Allí ya fueron instaladas 21 de las 337 luminarias proyectadas.

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En forma paralela, el Municipio anunció el inicio de la intervención en Estación Norte. El recambio alcanzará a 157 artefactos en el cuadrante delimitado por Uruguay, la avenida San Juan, Pedro Luro y la avenida Libertad.

De acuerdo con los datos difundidos por el Municipio, las intervenciones de este grupo de barrios alcanzan un 70,69% de avance específico. A nivel general, el Plan 100% LED registra un 54,76% de ejecución, con 2.738 artefactos colocados sobre una meta de 5.000.

Desde el Municipio señalaron que las nuevas luminarias permiten mejorar la potencia y visibilidad del alumbrado público. Ante fallas, interrupciones o luminarias que no enciendan, los vecinos pueden realizar reclamos a través de la línea gratuita 147 o mediante la plataforma web municipal.

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