La propuesta de los fomentistas para avanzar en un plan integral de seguridad dio un nuevo paso este sábado. La Comisión de Seguridad del Concejo Deliberante aprobó por unanimidad el proyecto presentado por 49 Asociaciones de Fomento de General Pueyrredon a través de la Banca 25.

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La iniciativa plantea conformar una mesa de trabajo con representantes del Municipio, la Provincia de Buenos Aires, la Nación y la Justicia, con el objetivo de que cada sector aporte herramientas y recursos frente a la situación de inseguridad del partido.

Ahora el expediente será analizado por la Comisión de Legal y Técnica. Si obtiene el aval, llegará al recinto para su tratamiento en una sesión del Concejo Deliberante.

Heraldo García, presidente de la Sociedad de Fomento del barrio Constitución, explicó que el proyecto ya tiene consenso para continuar el recorrido institucional. “Ahora pasa por Legal y Técnica, que aparentemente está todo consensuado ya como para que siga y después iría a votación en el Concejo”, señaló en diálogo con El Marplatense.

El paso siguiente será la conformación de la comisión y el inicio del trabajo para elaborar el plan. “Después se conformaría la comisión y se comenzaría a planificar, a hacer el plan de seguridad”, explicó García.

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Los fomentistas también ofrecieron sus espacios para acercar el trabajo del Concejo a los barrios. Son 47 sedes sociales disponibles para que puedan realizarse reuniones de comisión o incluso sesiones del HCD en horarios que faciliten la participación de vecinos que trabajan y en lugares cercanos a sus barrios.

La propuesta, además, contempla una etapa de participación vecinal. García anticipó que las sociedades de fomento comenzarán a organizar encuentros y consultas. “Nosotros vamos a lanzar una encuesta con vecinos y a empezar a hacer reuniones en sociedades de fomento”, afirmó.

Los fomentistas señalaron que la iniciativa había sido presentada originalmente por el Congreso Vecinal de General Pueyrredon en julio de 2024. Ahora buscan retomarla con una mesa de trabajo que también pueda incorporar a otras organizaciones que en los últimos días expresaron su preocupación por la inseguridad.

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La intención es que las reuniones barriales permitan reunir reclamos y propuestas de los vecinos para incorporarlos al futuro plan de seguridad.