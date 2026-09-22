La Municipalidad de General Pueyrredon, a través de la Secretaría de Educación, puso en marcha las jornadas de visibilización y recreación en el marco del Día del Derecho a Jugar, que se celebra cada 27 de septiembre.

Ads

La iniciativa contempla destinar al menos dos horas por turno en todos los niveles del Sistema Educativo Municipal a actividades lúdicas, bajo la consigna ¿A qué querés jugar?, con el objetivo de fortalecer el derecho al juego como parte fundamental del desarrollo infantil.

Además de las acciones en instituciones educativas, el programa incluye actividades abiertas en distintos espacios públicos de la ciudad.

Puede interesarte

En cuanto al cronograma, mañana las jornadas se desarrollarán en el Parque Primavesi, mientras que el viernes tendrán lugar en la Plaza Perito Moreno, en el barrio San Patricio.

El cierre está previsto para el miércoles 30 con una barrileteada comunitaria en la Plaza Las Heras, con participación de jardines municipales y provinciales, instituciones educativas, organismos municipales y organizaciones sociales.

Ads

Ads