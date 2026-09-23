El Consorcio Portuario Regional Mar del Plata acordó con la Administración de Punta Mogotes la cesión de arena acumulada en distintos sectores del Puerto para realizar tareas de reposición y recuperación de superficie en las playas del complejo.

Ads

Puede interesarte

El convenio contempla el retiro del material excedente mediante maquinaria y su posterior traslado en camiones hasta Punta Mogotes. Allí, la arena será distribuida frente a los 24 balnearios que conforman el tradicional complejo turístico.

Según explicaron desde el Consorcio Portuario, el objetivo es aprovechar un material que se acumula en determinados sectores de circulación y que, al mismo tiempo, resulta necesario en zonas donde la erosión costera provocó una reducción de la superficie de playa.

“Este acuerdo tiene una doble finalidad y beneficio: por un lado, permite despejar sectores del Puerto donde se acumula una importante cantidad de arena y, por otro, poner ese material a disposición de los responsables de los balnearios de Punta Mogotes, que por la acción del mar pierden superficie y necesitan realizar tareas de reposición de arena”, señaló Marcos Gutiérrez, presidente del Consorcio Portuario Regional Mar del Plata.

El funcionario firmó el acuerdo junto a Fernando Maraude, titular de la Administración de Punta Mogotes. La modalidad ya había sido implementada en años anteriores con los concesionarios de los balnearios de Playa Grande, con el objetivo de reutilizar la arena acumulada y contribuir a recuperar sectores de uso público.

Ads

Desde el Consorcio señalaron que el frente costero de Mar del Plata sufrió durante este año los efectos de sucesivos procesos de ciclogénesis, que profundizaron el proceso natural de erosión y generaron pérdida de superficie en distintos sectores de playa.

El operativo contempla que palas mecánicas retiren la arena de los sectores previamente determinados dentro de la jurisdicción portuaria. Luego será transportada por la traza costera hasta Punta Mogotes, donde se realizará su descarga y distribución.

En paralelo, la Reserva Natural del Puerto continúa formando parte de las estrategias de protección de la costa. En ese sector se instalaron en los últimos años enquinchados destinados a favorecer la retención natural de arena. Desde el Consorcio aclararon que estas estructuras cumplen una función de defensa y conservación y no forman parte de los lugares donde se retira el material destinado a Punta Mogotes.

Ads