El Servicio Meteorológico Nacional anticipó para este miércoles 23 una jornada con condiciones variables en Mar del Plata, marcada por lluvias aisladas durante la mañana y una posterior mejora hacia la tarde y la noche, con cielo parcialmente nublado.

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Como se indicó, por la mañana se prevén lluvias aisladas con una probabilidad de entre el 10% y el 40%, descenso térmico hasta los 4 grados y un incremento en la intensidad del viento, que rotará al noroeste con velocidades de entre 23 y 31 km/h y ráfagas que podrían alcanzar entre 51 y 59 km/h.

Hacia la tarde, las condiciones tenderán a estabilizarse, con cielo parcialmente nublado, temperaturas en ascenso hasta los 16 grados y vientos persistentes del noroeste con ráfagas intensas.

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Finalmente, durante la noche continuará el cielo parcialmente nublado, con una temperatura estimada en 13 grados, sin precipitaciones y con viento del noroeste manteniendo intensidades similares a las horas previas.

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