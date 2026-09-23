Los dos kayakistas que permanecen desaparecidos en Santa Teresita no habían recibido autorización para ingresar al mar, según confirmó Fernando Pérez Kühn a TN, jefe de la Base Naval Mar del Plata. El funcionario explicó que la negativa estuvo vinculada con las condiciones meteorológicas que se registraban en la zona.

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De acuerdo con Pérez Kuhn, cuando finalmente los hombres ingresaron al agua se registraban entre 20 y 25 nudos de viento, una condición que dificultaba la navegación y el regreso a la costa.

Los hombres, de 64 y 43 años, habían llegado hasta la dependencia de Prefectura antes de ingresar al mar, donde fueron advertidos sobre el alerta meteorológico vigente. Sin embargo, posteriormente ingresaron al agua en sus kayaks.

La situación derivó en un amplio operativo de búsqueda que continúa activo en distintos sectores de la costa bonaerense. Prefectura Naval Argentina reforzó el despliegue con embarcaciones, medios aéreos y personal terrestre.

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En ese marco, desde la Base Naval Mar del Plata zarpó el guardacostas GC-26 “Thompson”, que se incorporó a los rastrillajes por agua. También se realizan recorridas en las playas de Santa Teresita, Mar del Tuyú y Mar de Ajó, además de las inmediaciones del arroyo San Clemente.

La búsqueda se desarrolla bajo condiciones meteorológicas adversas y abarca distintos sectores por aire, agua y tierra, mientras el personal de Prefectura continúa con las tareas destinadas a localizar a los dos kayakistas.

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