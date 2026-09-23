El fiscal Carlos Russo solicitó hoy penas de 12 años de prisión para Guillermo Caldera y de 6 años para su ex pareja Andrea Farías, en el marco de la audiencia de cesura desarrollada ante el Tribunal Oral en lo Criminal N°4 de Mar del Plata, luego de que un jurado popular los declarara culpables por el abandono del médico Jorge Caldera, hecho que derivó en su muerte.

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Durante su alegato, el representante del Ministerio Público Fiscal sostuvo que la víctima fue sometida a un prolongado padecimiento en condiciones indignas dentro de la vivienda ubicada en Bolívar al 3700, donde fue hallado en agosto de 2023 con un grave deterioro físico que motivó su posterior traslado a la Clínica Colón, donde finalmente falleció.

En ese sentido, el fiscal remarcó el vínculo filial y la especial obligación de cuidado que recaía sobre el principal imputado.

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En contraposición, las defensas oficiales plantearon distintos atenuantes. La abogada Gabriela Zapata solicitó el mínimo legal de 3 años de prisión para Farías al considerar su situación de vulnerabilidad económica, mientras que Gabriela Mónaco cuestionó la constitucionalidad del mínimo de la escala penal para Caldera, argumentando presuntas afecciones psiquiátricas que habrían condicionado su accionar.

El juez Gustavo Fissore anunció que la sentencia definitiva será dada a conocer el próximo martes 29 a las 12:00.

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